Nuova legge regionale sugli affitti brevi a Rimini primi 13 dinieghi ai proprietari di immobili

Dalla pubblicazione della nuova legge regionale sugli affitti brevi a Rimini, a dicembre, sono stati emessi 13 provvedimenti di irricevibilità nei confronti di proprietari di immobili o intermediari. L’ufficio Settore sistema e sviluppo economico del Comune ha avviato questa procedura per garantire l’applicazione delle nuove norme e monitorare il mercato degli affitti brevi nella città.

Dall’entrata in vigore a dicembre scorso della nuova legge regionale sugli affitti brevi l’ufficio Settore sistema e sviluppo economico del Comune di Rimini ha pronunciato 13 provvedimenti di irricevibilità nei confronti di altrettanti privati titolari di immobili (o intermediari incaricati dai. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: La legge regionale sugli affitti brevi sembra sempre più vicina Leggi anche: L’Emilia-Romagna ha una nuova legge sugli affitti brevi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Affitti brevi, la nuova stretta parte dal terzo immobile locato; Locazioni brevi: le novità della Legge di Bilancio 2026 e le decisioni della Corte Costituzionale; Dalla proprietà al territorio: la Corte Costituzionale sugli affitti brevi; Affitti brevi a Bologna: il Consiglio di Stato annulla le regole del Comune. Affitti brevi, primi effetti della legge regionale a Rimini: “13 domande irricevibili” - Dall’entrata in vigore a dicembre scorso della nuova legge regionale sugli affitti brevi (L. chiamamicitta.it Affitti brevi, i primi effetti della legge: a Rimini 13 richieste rigettate - Inizia a dare i primi effetti la nuova legge regionale sugli affitti brevi che dal 19 dicembre scorso ha introdotto una specifica destinazione d’uso urbanistica "locazione breve" all'interno della ... msn.com

"Affitti brevi ai turisti, stop al caos grazie alla legge della Regione" - È quanto promette la legge a cui sta lavorando da tempo la Regione, puntando sull’istituzione di una nuova destinazione d’uso: la ‘locazione breve’. ilrestodelcarlino.it

Con la nuova legge per la parità di genere, l'Albania si avvicina all'Ue. Ma le tensioni, in una società ancora conservatrice, non mancano facebook

Quali sono le misure sul lavoro presenti nella nuova Legge di Bilancio @adaptland ha lanciato oggi un corso su questo, si terrà online il 22 gennaio. Qui tutte le info e il modulo per iscriversi: adaptuniversitypress.it/prodotto/legge… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.