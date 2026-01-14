Notte di Coppa al ’PalaBigi’ In palio c’è il pass per i quarti
Stasera al ’PalaBigi’ si disputa una partita di Coppa che potrebbe decidere il primo posto nel girone. La squadra ospite cerca una vittoria per consolidare il vantaggio e avvicinarsi ai quarti di finale. Un risultato che avrebbe un peso importante in vista delle successive qualificazioni, offrendo una valida opportunità di mettere una buona base per il percorso nella competizione.
A caccia del primo posto nel girone, per mettere una pesante ipoteca sul passaggio ai quarti di finale. Con questo obiettivo la Una Hotels, reduce dalla netta vittoria in Serie A con Sassari, scende in campo questa sera al PalaBigi contro il Bosna BH Telekom Sarajevo per la terza sfida della seconda fase di Fiba Europe Cup. Nella quale entrambe le formazioni hanno conquistato sinora due convincenti successi in altrettanti match. Facile quindi presumere che l’odierna contesa darà un quadro più chiaro delle gerarchie del girone, con la vincente che compirà un decisivo passo avanti in chiave qualificazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
