Juve-Udinese | Spalletti stacca il pass per i quarti di finale in Coppa Italia

Juve-Udinese termina 2-0 agli ottavi di finale di Coppa Italia: i bianconeri di Luciano Spalletti hanno staccato il pass per i quarti. La Juventus, nonostante due gol annullati per fuorigioco, ha vinto per 2-0 contro l’ Udinese in Coppa Italia ottenendo così l’accesso ai quarti di finale della competizione. Juve-Udinese, la chiude Locatelli su rigore: occhio a Gatti uscito per infortunio. Il match, dopo diversi tentativi della Juventus, è stato sbloccato da un autogol di Palma. A chiuderlo ci ha pensato Manuel Locatelli su rigore. Annullati anche due gol: uno a David nel primo tempo, uno ad Openda al fotofinish della gara; entrambi per fuorigioco. 🔗 Leggi su Sportface.it

Calcio, Coppa Italia: ottavi di finale. Juventus-Udinese 2-0 con un'autorete e un rigore trasformato da Locatelli. Padroni di casa ai quarti.

Juve-Udinese, diretta Coppa Italia: risultato in tempo reale. Fuorigioco "fantasma" di David, Locatelli raddoppia

La Juventus vola ai quarti di Coppa Italia, Udinese sconfitta 2-0

Pagelle di Juventus-Udinese 2-0:David da applausi, Locatelli trova il gol, che disastro il baby Palma

Juve Udinese, Spalletti sorprende ancora: turnover per gli ottavi di Coppa Italia, attacco rivoluzionato! Le mosse del tecnico - Juve Udinese, Spalletti cambia pelle in Coppa Italia: Gatti guida la difesa, Koopmeiners torna in mediana e Cabal a sinistra, davanti c'è Miretti