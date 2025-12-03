Inter Venezia 5-1 | Voulez-vous manita avec moi? Strappato il pass per i quarti di Coppa Italia sotto al segno dei francesi!

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Venezia, match valido per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Venezia, sfida valevole per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia 202526. La squadra di Chivu ospita quella di Stroppa, che milita in Serie B. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 90? Finisce qui! – Triplice fischio a San Siro. 89? Cocchi vicino al gol – Iniziativa personale, il tiro è murato in angolo dalla difesa avversaria. 79? Doppio cambio e doppio esordio in casa Inter – Fuori Esposito e Sucic, dentro Bovo e Spinaccé? 75? GOL BONNY – Calcia al volo e trova l’angolino alto! Bellissimo gol anche per il francese ex Parma. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Venezia 5-1: Voulez-vous manita avec moi? Strappato il pass per i quarti di Coppa Italia sotto al segno dei francesi!

