Saimir Pirgu, albanese, interpreta Rodolfo nel capolavoro di Puccini

L’interprete albanese, protagonista del capolavoro di Puccini al teatro dell’Opera di Roma, svela la psicologia del personaggio. E racconta la folgorazione per I Tre tenori quando nel suo Paese il comunismo crollava e l’Italia sbucava dalla tv. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Non Sparate sul Pianista | Saimir Pirgu: «Il mio Rodolfo nella Bohème, pensando a Pavarotti»

Leggi anche: Non Sparate sul Pianista | Carolina López Moreno: «Nella Bohème la mia Mimì non è vittima»

Leggi anche: Non Sparate sul Pianista | Antonio Faraò: «Kind of…, tutto il mio mondo in un piano solo»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il grande pianista jazz presenta il suo primo album senza compagni di viaggio, che arriva dopo 45 anni di carriera. Svela alcuni segreti al pianoforte e racconta il progetto Eklektik, protagonista dell’ultima edizione di Umbria Jazz Winter a Orvieto. - facebook.com facebook