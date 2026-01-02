Non Sparate sul Pianista | Antonio Faraò | Kind of… tutto il mio mondo in un piano solo
Antonio Faraò, rinomato pianista jazz con oltre 45 anni di esperienza, presenta il suo nuovo album solista intitolato
Il grande pianista jazz presenta il suo primo album senza compagni di viaggio, che arriva dopo 45 anni di carriera. Svela alcuni segreti al pianoforte e racconta il progetto Eklektik, protagonista dell’ultima edizione di Umbria Jazz Winter a Orvieto. 🔗 Leggi su Laverita.info
