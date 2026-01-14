Non solo Roberts Dardust Abbate e Petrella | ecco chi ha scritto le canzoni di Sanremo 2026

Oltre a Roberts, Dardust, Abbate e Petrella, numerosi autori italiani hanno contribuito alle canzoni di Sanremo 2026. Il festival, tra anticipazioni e indiscrezioni, rappresenta ogni anno un momento di grande attenzione nel panorama musicale nazionale, con collaborazioni che riflettono la varietà e la qualità della scena artistica italiana. Scopriamo chi sono i principali autori e come si sono intrecciate le loro composizioni in questa edizione.

Il Festival di Sanremo è così: si comincia con i rumors, il vociare nei corridoi della Rai, delle major, dei grandi network, degli aperitivi fosforescenti milanesi. Poi si passa alla lista dei big, ai commenti, ai confronti, alle analisi. Poi ci sono i titoli, le spiegazioni delle canzoni, che dicono qualcosa ma in realtà quasi nulla, ma se ne parla ugualmente. Poi ci sono i co-conduttori, poi arrivano gli autori, poi i pagelloni dei preascolti della stampa, poi i superospiti. Infine le cinque serate che bloccano un intero paese. Un rituale pagano inossidabile il cui linguaggio è la musica ma che abbraccia ogni singolo aspetto del costume italiano.

