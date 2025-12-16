Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello l’amore rivoluzionario di Vasame a Palermo

Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello uniscono le loro energie in “Vasame”, un progetto che celebra l’incontro tra espressività teatrale e poesia musicale. Palermo fa da sfondo a questa fusione artistica, dando vita a un racconto vibrante di passione e innovazione. Un’occasione unica per scoprire come due talenti si confrontano e si arricchiscono reciprocamente.

La verve di un’attrice vulcanica, la poesia di un cantautore leggendario. Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello si incontrano in “Vasame”, l’abbraccio tra due mondi artistici che si fondono in un dialogo magico. Prodotto da Acast Produzioni in coproduzione con Compagnia Moliere, lo spettacolo. Palermotoday.it VASAME. L'amore è Rivoluzionario. con Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello Ferrandina celebra l'amore rivoluzionario - Con lo spettacolo “Vasame”, si è conclusa la stagione del Teatro festival A Mimì 01/05/2025 Linda Dorigo ... rainews.it #Alcamo VASAME L'AMORE E' RIVOLUZIONARIO Rassegna della prosa e dello spettacolo con Enzo Gragnaniello e Marisa Laurito 16 gennaio 2026 - ore 21,15 c/o Teatro Cielo d'Alcamo https://www.facebook.com/profile.phpid=100063798300150 https://w - facebook.com facebook