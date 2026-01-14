Niente maxi tassa per gli studenti di Medicina ammessi a Tirana L' annuncio della ministra Bernini

La ministra Bernini ha annunciato che gli studenti di Medicina assegnati alla sede di Tirana presso l'università di Tor Vergata pagheranno le stesse tasse dei loro colleghi a Roma. Questa decisione mira a garantire parità di trattamento tra gli studenti, indipendentemente dalla sede di studio. Nessuna maxi tassa per gli studenti di Medicina ammessi a Tirana, assicurando trasparenza e equità nel sistema universitario italiano.

“Gli studenti di Medicina assegnati alla sede di Tor Vergata di Tirana pagheranno le stesse tasse dei colleghi che studiano a Roma”. A dirlo è la ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini.Si chiude così una vicenda che, nei giorni scorsi, aveva scatenato la polemica, l’ultima di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Medicina in Albania, Tor Vergata corre ai ripari: «Niente maxi-retta, costerà come in Italia». Il sollievo della ministra Bernini

Leggi anche: Ammessi a Medicina, ma dovranno trasferirsi a Tirana: il caso di 220 studenti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Graduatoria Medicina, esplode il caso Tirana: interviene Bernini; Medicina, ammessi ma non in Italia: 220 studenti assegnati a Tirana. «Tassa annuale di 9.650 euro». E ora?; Studenti di Medicina finiti in Albania con tasse alle stelle, la ministra Bernini interviene: «Sbagliato, ho chiamato il rettore e ho chiesto una revisione; ISEE 2026 universitario: cos'è, come si richiede e a cosa serve.

Bernini: "Sbagliata una tassa così alta per gli studenti di Medicina a Tirana, va rivista" - Ho telefonato al rettore Nathan Levialdi Ghiron, che ho convocato per questa sera al ministero, e gli ho già evidenziato la necessità di un'immediata revisione di una richiesta che reputo incoerente ... ansa.it