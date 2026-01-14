Niente maxi tassa per gli studenti di Medicina ammessi a Tirana L' annuncio della ministra Bernini
La ministra Bernini ha annunciato che gli studenti di Medicina assegnati alla sede di Tirana presso l'università di Tor Vergata pagheranno le stesse tasse dei loro colleghi a Roma. Questa decisione mira a garantire parità di trattamento tra gli studenti, indipendentemente dalla sede di studio. Nessuna maxi tassa per gli studenti di Medicina ammessi a Tirana, assicurando trasparenza e equità nel sistema universitario italiano.
“Gli studenti di Medicina assegnati alla sede di Tor Vergata di Tirana pagheranno le stesse tasse dei colleghi che studiano a Roma”. A dirlo è la ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini.Si chiude così una vicenda che, nei giorni scorsi, aveva scatenato la polemica, l’ultima di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
