Ammessi a Medicina ma dovranno trasferirsi a Tirana | il caso di 220 studenti

Ammessi a Medicina, ma con una scelta insolita: 220 studenti hanno superato la graduatoria nazionale, tuttavia sono stati assegnati a un'università di Tirana. Questa situazione evidenzia le sfide e le complessità del sistema di assegnazione degli studi, che può portare a trasferimenti internazionali anche per chi ha ottenuto un posto in Italia. Un caso che solleva riflessioni sul futuro delle iscrizioni e sulla mobilità degli studenti.

Ammessi a Medicina, 220 studenti dovranno studiare a Tirana. 'Ma le tasse sono 9650 euro', lamentano. La sede era indicata tra le opzioni possibili #ANSA x.com

TEST DI MEDICINA, IL SEMESTRE FILTRO SOTTO ACCUSA TRA RICORSI E NUMERI CRITICI: LA RIFORMA BERNINI DIVIDE IL PAESE Solo un terzo degli ammessi ha superato tutti gli esami: per Rosellina Madeo (Pd) è “una vittoria di Pirro” che mette a ri - facebook.com facebook

