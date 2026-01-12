Ammessi a Medicina ma dovranno trasferirsi a Tirana | il caso di 220 studenti
Ammessi a Medicina, ma con una scelta insolita: 220 studenti hanno superato la graduatoria nazionale, tuttavia sono stati assegnati a un'università di Tirana. Questa situazione evidenzia le sfide e le complessità del sistema di assegnazione degli studi, che può portare a trasferimenti internazionali anche per chi ha ottenuto un posto in Italia. Un caso che solleva riflessioni sul futuro delle iscrizioni e sulla mobilità degli studenti.
Sono entrati nella graduatoria nazionale per il corso di laurea in Medicina, ma dovranno andare a studiare a Tirana. Pagando una retta annuale di 9500 euro.È quanto successo a 220 studenti che hanno scoperto in questi giorni di essere stati ammessi all’ateneo cattolico Nostra Signora del Buon. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Semestre filtro di Medicina, 220 studenti assegnati d’ufficio alla sede di Tirana con rette da capogiro: dovranno pagare 9mila euro l’anno per restare in corsa
Leggi anche: Semestre filtro, gli studenti ammessi a Medicina… in Albania
Noi usati come cavie per collaudare la novità.
Ammessi a Medicina, 220 studenti dovranno studiare alla sede di Tirana dell’Università di Tor Vergata. Bernini: “Sbagliata tassazione così alta” - Sono 220 gli studenti che sono entrati nella graduatoria nazionale di Medicina ma si sono visti assegnare la sede albanese dell’Università Tor Vergata di Roma, l’ateneo cattolico Nostra Signora del ... quotidianosanita.it
Ammessi a Medicina, 220 studenti dovranno studiare a Tirana. 'Ma le tasse sono 9650 euro', lamentano. La sede era indicata tra le opzioni possibili #ANSA x.com
TEST DI MEDICINA, IL SEMESTRE FILTRO SOTTO ACCUSA TRA RICORSI E NUMERI CRITICI: LA RIFORMA BERNINI DIVIDE IL PAESE Solo un terzo degli ammessi ha superato tutti gli esami: per Rosellina Madeo (Pd) è “una vittoria di Pirro” che mette a ri - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.