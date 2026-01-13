Medicina in Albania Tor Vergata corre ai ripari | Niente maxi-retta costerà come in Italia Il sollievo della ministra Bernini

Gli studenti di Medicina assegnati alla sede di Tirana, in Albania, potranno studiare senza dover sostenere tasse più alte rispetto a quelli a Roma. Tor Vergata ha annunciato che il costo dell’istruzione sarà pari a quello italiano, offrendo un’opportunità più accessibile per gli studenti italiani iscritti alla facoltà. La ministra Bernini ha sottolineato questa misura come un intervento importante per garantire equità e sostenibilità.

Gli studenti di Medicina che sono stati assegnati alla sede di Tor Vergata a Tirana, in Albania, pagheranno le stesse tasse dei colleghi di corso che studiano a Roma. L'annuncio, dopo giorni di polemiche, arriva direttamente da Anna Maria Bernini, ministra dell'Università. «Il semestre aperto è nato per ampliare le opportunità, non per creare nuove disuguaglianze. Il diritto allo studio non è uno slogan: è un impegno concreto. E l'Università deve essere davvero accessibile a tutti, ovunque si studi», sottolinea la ministra in quota Forza Italia. I 220 studenti di Medicina assegnati in Albania. La vicenda è finita sotto i riflettori mediatici nei giorni scorsi, poco dopo la pubblicazione dell'elenco degli ammessi a Medicina, al termine del primo «semestre filtro».

