vendita warner bros discovery netflix presenta una nuova offerta

Warner Bros. Discovery ha ricevuto un nuovo round di offerte per una potenziale acquisizione totale o parziale da parte dei suoi tre principali concorrenti. Secondo le ultime indiscrezioni di Bloomberg, tra i rilanci più importanti ci sarebbe quello di Netflix, che ha avanzato una proposta soprattutto in contanti per le divisioni cinema e streaming, escludendo la tv lineare. Alcune fonti hanno riferito che lo streamer numero uno al mondo starebbe lavorando a un prestito ponte da decine di miliardi di dollari per assicurarsi gli studios dei film di Harry Potter e il network Hbo. Le altre due società interessate restano sempre Paramount Skydance, a lungo considerata in vantaggio su una possibile trattativa, e Comcast, già proprietaria di Nbc e Universal. 🔗 Leggi su Lettera43.it
