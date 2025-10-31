Netflix valuta un’offerta per acquistare Warner Bros Discovery

Netflix sta considerando la possibilità di acquistare Warner Bros. Discovery. Lo ha riportato Reuters, citando tre sue fonti a conoscenza dell’operazione. Il servizio di streaming video californiano infatti ha incaricato la banca di investimento Moelis & Co, che ha già assistito Skydance Media nella fusione con il colosso dell’intrattenimento, di valutare una possibile offerta. Netflix ha inoltre ottenuto già l’accesso alla data room, che contiene i dettagli finanziari necessari per poter avanzare una proposta. Nessuna delle due parti ha tuttavia voluto rilasciare commenti. L’indiscrezione arriva a poca distanza da una parziale smentita da parte dei vertici dello streamer, che ne avevano sottolineato la natura «di costruttore piuttosto che di acquirente». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Netflix valuta un’offerta per acquistare Warner Bros. Discovery

Scopri altri approfondimenti

Warner Bros. valuta una grande vendita mentre Netflix, Paramount e Universal si interessano ai suoi asset iconici Warner Bros. Discovery ha confermato di stare considerando la vendita totale o parziale della propria attività dopo aver ricevuto offerte di acquisi - facebook.com Vai su Facebook

La #UEFA studia una nuova formula per i diritti TV della #Champions, #Netflix valuta un'offerta - X Vai su X

Netflix valuta un’offerta per acquistare Warner Bros. Discovery - Discovery, che ha già ricevuto diverse offerte da Paramount Skydance. Lo riporta msn.com

Netflix valuta di acquistare Warner Bros Discovery - Netflix sta valutando un'offerta per le attività di streaming e lo studios di Warner Bros Discovery, il colosso a cui fa capo Hbo e alcuni dei personaggi cinematografici più amati dal pubblico, quali ... Segnala msn.com

Netflix potrebbe acquistare WB Games e i giochi di Batman, Harry Potter e Mortal Kombat? - Warner Bros Discovery valuta la vendita: tra i possibili acquirenti Paramount, Netflix e Comcast. Si legge su everyeye.it