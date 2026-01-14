Nessun colpo a centrocampo | tutto rinviato all’estate
Il Napoli potrebbe decidere di non effettuare acquisti nel mercato invernale, rimandando eventuali interventi a quella estiva. La società sta valutando attentamente le proprie strategie, preferendo attendere la fine della stagione prima di intervenire sul mercato. Questa scelta riflette un approccio ponderato e strategico, concentrandosi sulle priorità attuali e pianificando con calma le future mosse per rafforzare la squadra.
#Inter #SerieA #ChampionsLeague #Calciomercato Inter, il silenzio prima della rivoluzione Niente regali sotto l’albero, nessuna sorpresa nella calza della Befana. A gennaio, l’Inter resterà alla finestra. Nessun colpo, nessuna corsa all’ultimo minuto: la linea è x.com
