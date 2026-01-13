Taglia gli alberi nel bosco muore schiacciato da una pianta | tragedia a Nembro

Una tragedia si è verificata questa mattina a Nembro, in provincia di Bergamo, dove un uomo è rimasto schiacciato da una pianta mentre tagliava gli alberi nel bosco di Lonno. L’incidente è avvenuto poco prima delle 11 in via Michelangelo Buonarroti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita dell’uomo.

Nembro (Bergamo), 13 gennaio 2026 – Tragedia in un'area boschiva di Nembro, in provincia di Bergamo. L'allarme è scattato questa mattina, martedì 13 gennaio 2026, poco prima delle 11, nella frazione Lonno, all'altezza di via Michelangelo Buonarroti. La tragedia durante il taglio di alcuni alberi. Stando a quando riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia un uomo di 64 anni ha perso la vita mentre era impegnato a tagliare alcuni alberi. In base a una prima ricostruzione l'uomo, di cui a momento non sono note le generalità, è rimasto schiacciato da una pianta. I soccorritori in azione .

