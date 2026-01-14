Nel mondo 388 milioni di cristiani perseguitati

Nel mondo, circa 388 milioni di cristiani affrontano persecuzioni e discriminazioni. Paesi come Corea del Nord, Somalia e Yemen sono tra i contesti più rischiosi, dove la fede può comportare gravi conseguenze. È importante conoscere questa realtà per comprendere le sfide che molti credenti devono sostenere quotidianamente.

Libertà religiosa: Porte aperte, nel mondo sono 388 milioni i cristiani perseguitati. La Chiesa nascosta quella più in crescita nel mondo”. - Salgono da 380 a oltre 388 milioni nel mondo i cristiani che sperimentano almeno un livello alto di persecuzione e discriminazione a causa della propria fede (1 cristiano ogni 7); di cui 201 milioni s ... difesapopolo.it

Open Doors: 388 milioni di cristiani perseguitati nel mondo. In Asia 2 su 5 - Da 13 a 15 i Paesi con livello "estremo" di oppressione: 9 in Asia e Medio Oriente. asianews.it

Nel mondo 388 milioni di cristiani perseguitati

#Tg2000 - Sono 388 milioni i #cristiani #perseguitati nel mondo. Tra i Paesi più pericolosi #CoreadelNord, #Somalia e #Yemen. #14gennaio #Tv2000 @tg2000it x.com

