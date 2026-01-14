Nel 2025 si sono registrati 161.884 accessi al pronto soccorso

Nel 2025, il pronto soccorso dell'Azienda Ospedale-Università di Padova ha registrato 161.884 accessi. Il direttore generale, Giuseppe Dal Ben, ha presentato ieri il bilancio annuale, offrendo un quadro dettagliato dell’attività dei dodici mesi passati. Un’analisi che permette di comprendere l’andamento del servizio e le principali sfide affrontate durante l’anno.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.