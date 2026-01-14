Nel 2025 si sono registrati 161.884 accessi al pronto soccorso
Nel 2025, il pronto soccorso dell'Azienda Ospedale-Università di Padova ha registrato 161.884 accessi. Il direttore generale, Giuseppe Dal Ben, ha presentato ieri il bilancio annuale, offrendo un quadro dettagliato dell’attività dei dodici mesi passati. Un’analisi che permette di comprendere l’andamento del servizio e le principali sfide affrontate durante l’anno.
Il direttore generale dell'Azienda Ospedale-Università Padova Giuseppe Dal Ben ha presentato ieri il bilancio dell’attività dei dodici mesi del 2025. Al suo fianco Fabio Perina, direttore amministrativo, e Michele Tessarin, direttore sanitario. Per il nuovo ospedale Pediatrico del Veneto Salus. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
