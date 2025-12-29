Borse e giacche griffate ma sono false | sequestrati 500 articoli al mercato di Porta Portese

Nella zona di Porta Portese, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno sequestrato 500 articoli contraffatti, tra borse e giacche griffate. La merce, risultata falsa, era in vendita nel mercato, evidenziando l’attività di contrasto alla contraffazione. Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle operazioni di tutela dei marchi e della legalità commerciale, garantendo un ambiente di mercato più sicuro e trasparente.

Borse e giacche griffate, ma contraffatte. Siamo al mercato di Porta Portese dove la merce tarocca è stata trovata e sequestrata dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale.Merce contraffatta al mercato di Porta PorteseSono stati gli agenti del XII gruppo Monteverde, impegnati nelle.

