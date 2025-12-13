Giugliano 23enne arrestato per droga | in casa aveva 400 grammi di marijuana

Un giovane di 23 anni di Giugliano, incensurato, è stato arrestato dai Carabinieri per aver detenuto circa 400 grammi di marijuana nella sua abitazione. L’operazione ha portato al sequestro di quattro panetti della sostanza, nell’ambito di un’attività volta a contrastare lo spaccio di droga nella zona di Varcaturo.

Un 23enne incensurato di Giugliano, frazione Varcaturo, è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione di droga a fini di spaccio: nella sua abitazione sono stati sequestrati quattro panetti di marijuana per un peso complessivo di circa 400 grammi. Il giovane è ora in attesa di giudizio. Il via vai sospetto in via Staffetta L’arresto è . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it

Manduria, nasconde la droga nel frigo di casa: 23 arrestato per spaccio - Nell’abitazione del giovane, durante una perquisizione domiciliare, militari dell’Arma hanno trovato circa 70 ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Faceva estorsioni con i bambini nell’auto. Carabinieri arrestano 23enne - Un anno in cui, per paura di ritrovarsi l’auto danneggiata, direttore e dipendenti erano costretti ad obbedire alle richieste estorsive della donna. napolivillage.com

Una 23enne residente nel campo Rom di via Carrafiello è stata arrestata dai carabinieri di #Giugliano per tentata estorsione ai danni di un supermercato. Da circa un anno, secondo le indagini, la giovane avrebbe costretto direttore e dipendenti a consegnarle - facebook.com facebook