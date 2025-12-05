Arrestato spacciatore di paese | in casa nascondeva 360 grammi di droga
Controlli antidroga sul territorio e un arresto. Nella mattinata del 4 dicembre i Carabinieri della Stazione di Castenedolo, supportati dall’unità cinofila di Orio al Serio, hanno passato al setaccio diverse aree del paese nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio.Durante le. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
VEDE LA POLIZIA E SCAPPA, ARRESTATO SPACCIATORE Gli agenti della polizia hanno arrestato un uomo con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il fermo è avvenuto in viale Verdi a Campo Marzo. All'altezza della siepe che costeggi - facebook.com Vai su Facebook
In casa, il market della droga. Arrestato uno spacciatore - PISTOIA Arrestato nel pistoiese, dalla squadra mobile di Prato, in flagranza di reato, uno spacciatore italiano di 46 anni, e sequestrati circa 20 chili di varie sostanze stupefacenti. Da lanazione.it
Brescia, un mini market della droga a casa: arrestato uno spacciatore - Un piccolo market della droga in casa: arrestato dalla polizia un uomo di 51 ben noto alle forze dell’ordine. Riporta ilgiorno.it
Una "serra" in casa: arrestato lo spacciatore di Firmian e viale Europa - L'operazione scattata dopo una serie di appostamenti: sequestrati 50 panetti di hashish e marijuana per un totale di oltre cinque chili di droga ... rainews.it scrive
Cocaina in casa, spacciatore in manette a Iglesias - Intervento dei carabinieri nella notte ad Iglesias, dove sono scattate le manette per un 35enne del posto, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione a ... Segnala msn.com
Catania, sorpreso uno spacciatore con la droga in casa - CATANIA – Agenti delle Volanti della Questura di Catania hanno arrestato un 23enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Si legge su livesicilia.it
Preso spacciatore in piazza Grimana, in casa anche 3mila euro in banconote false - Quasi 3 etti e mezzo di hashish, 25 grammi di cocaina e banconote false: 60, in tagli da 50 euro per un totale di 3mila euro contraffatti. Riporta rainews.it