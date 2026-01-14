Elettrodomestici e telefonini venduti su Tik Tok in nero e a prezzi stracciati | sequestrata tutta l' azienda di Angelo Napolitano

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato l'intera azienda di Angelo Napolitano, specializzata nella vendita di elettrodomestici e telefonini su Tik Tok a prezzi molto bassi e in nero. L’operazione rientra in un’indagine per sospette irregolarità fiscali e commerciali, con un provvedimento preventivo disposto dal Tribunale di Nola. La misura riguarda l’intero patrimonio aziendale, finalizzata a tutelare i consumatori e garantire il rispetto delle norme di legge.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.