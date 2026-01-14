Elettrodomestici e telefonini venduti su Tik Tok in nero e a prezzi stracciati | sequestrata tutta l' azienda di Angelo Napolitano
La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato l'intera azienda di Angelo Napolitano, specializzata nella vendita di elettrodomestici e telefonini su Tik Tok a prezzi molto bassi e in nero. L’operazione rientra in un’indagine per sospette irregolarità fiscali e commerciali, con un provvedimento preventivo disposto dal Tribunale di Nola. La misura riguarda l’intero patrimonio aziendale, finalizzata a tutelare i consumatori e garantire il rispetto delle norme di legge.
I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nola, avente ad oggetto l'intero compendio aziendale della società di Napolitano Store con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
