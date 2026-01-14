Napolitano store la Gdf chiude i negozi del TikToker | accuse di evasione fiscale sequestrato uno yacht

La Guardia di Finanza ha sequestrato preventivamente i negozi di Napolitano Store, il marchio del TikToker Angelo Napolitano, nell'ambito di un'indagine della Procura di Nola. L'operazione, legata a sospetti di evasione fiscale, ha portato anche al sequestro di uno yacht. L'intera attività si inserisce in un'analisi più ampia delle pratiche fiscali e della gestione aziendale del noto influencer.

La Guardia di Finanza ha effettuato un sequestro preventivo sui negozi di Napolitano Store, 'nome d'arte' del tiktoker Angelo Napolitano, nell'ambito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Nola. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno infatti eseguito un decreto di sequestro preventivo sull'intero compendio aziendale della società che commercia elettrodomestici e telefoni cellulari. Il provvedimento segue gli sviluppi delle indagini che il 17 settembre portarono all'esecuzione di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per un importo di 5.

