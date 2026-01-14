napolitano store accusato di evasione fiscale smartphone in nero e fatture false

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato un complesso industriale a Casalnuovo e i negozi del Napolitano Store, nell’ambito di un’indagine per evasione fiscale, vendita di smartphone irregolari e emissione di fatture false. L’intervento mira a tutelare la legalità e a garantire il rispetto delle normative fiscali, sottolineando l’importanza di operare nel rispetto delle leggi per un mercato più trasparente.

La Guardia di Finanza di Napoli ha messo sotto sequestro un intero complesso industriale a Casalnuovo di Napoli e a tutti i negozi del Napolitano Store. L’attività, di proprietà del 47enne Angelo Napolitano, pubblicizzava su TikTok la vendita di cellulari di ultima generazione, spesso a prezzi molto più bassi di quelli di mercato. La Guardia di Finanza avrebbe scoperto che questi sconti erano applicati grazie a un’evasione sistematica dell’Iva attuata attraverso società “cartiere”, che in realtà non avevano dipendenti né una vera attività. A settembre, Napolitano aveva già subito un sequestro da 5,7 milioni di euro, tra cui anche quello del suo yacht da 16,5 metri. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

