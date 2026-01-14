Napolitano Store chiude blitz della Finanza | sequestro per fatture false ed evasione dell' Iva

Napolitano Store, azienda di Casalnuovo nel settore degli elettrodomestici e telefoni, è stata oggetto di un intervento delle autorità. La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato l’intera attività a seguito di indagini riguardanti fatture false e evasione dell’Iva. La vicenda evidenzia le verifiche in corso sul rispetto delle normative fiscali nel settore commerciale.

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato l'intero compendio aziendale di una società di Casalnuovo che commercia in elettrodomestici e telefoni cellulari già destinataria. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napolitano Store chiude, blitz della Finanza: sequestro per fatture false ed evasione dell'Iva Leggi anche: Evasione plurimilionaria e fatture false, svolta per titolari e soci dell'azienda di ortofrutta Leggi anche: Maxi evasione dell'Iva sui carburanti, sequestro da 260 milioni

Angelo Napolitano Store ha chiuso: la Finanza sequestra tutta l’azienda del tiktoker degli elettrodomestici - La Finanza chiude Napolitano Store: avrebbe continuato con le frodi sull'Iva anche dopo il sequestro preventivo di settembre ... fanpage.it

Napolitano store, maxi sequestro da 6 milioni: sigilli anche a uno yacht di lusso - Sequestro di beni per quasi 6 milioni di euro ad Angelo Napolitano (IL SUO PROFILO), il tiktoker comparso lo scorso agosto in un video registrato all’interno del Consiglio Regionale della Campania ... tg24.sky.it

