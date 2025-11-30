Evasione plurimilionaria e fatture false svolta per titolari e soci dell' azienda di ortofrutta

Casertanews.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sentenza di non luogo a procedere per il magnate dello Sviluppo Agricolo Bianchino Srl e soci dell'azienda leader nel settore ortofrutta di Mondragone, coinvolti nell'inchiesta della procura sammaritana per un giro di fatture false ed evasione multi milionaria.E' quanto stabilito dal gup Mauro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

evasione plurimilionaria fatture falseFalse fatture per 88 milioni e evasione Iva, 43 indagati - False fatturazioni per oltre 88 milioni di euro, omessi versamenti Iva per oltre 3 milioni, indebite compensazioni d'imposta per circa 2,5 milioni di euro, nonché illeciti di bancarotta fraudolenta co ... Lo riporta ansa.it

evasione plurimilionaria fatture falseCall center e fatture false, scoperta maxi evasione fiscale - Una rete di fatture per operazioni inesistenti, lavoratori formalmente dipendenti di altre imprese ma operativi per un unico call center, milioni di euro ... pupia.tv scrive

evasione plurimilionaria fatture falseFalse fatture e società fittizia: sequestrati 136mila euro per maxi frode fiscale - Indagati l’amministratore occulto di una società immobiliare e tre complici: false fatture, conti bloccati e beni di lusso nel mirino della Guardia di Finanza. Secondo nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Evasione Plurimilionaria Fatture False