Evasione plurimilionaria e fatture false svolta per titolari e soci dell' azienda di ortofrutta

Sentenza di non luogo a procedere per il magnate dello Sviluppo Agricolo Bianchino Srl e soci dell'azienda leader nel settore ortofrutta di Mondragone, coinvolti nell'inchiesta della procura sammaritana per un giro di fatture false ed evasione multi milionaria.E' quanto stabilito dal gup Mauro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Scopri altri approfondimenti

False fatture per 88 milioni e evasione Iva, 43 indagati - False fatturazioni per oltre 88 milioni di euro, omessi versamenti Iva per oltre 3 milioni, indebite compensazioni d'imposta per circa 2,5 milioni di euro, nonché illeciti di bancarotta fraudolenta co ... Lo riporta ansa.it

Call center e fatture false, scoperta maxi evasione fiscale - Una rete di fatture per operazioni inesistenti, lavoratori formalmente dipendenti di altre imprese ma operativi per un unico call center, milioni di euro ... pupia.tv scrive

False fatture e società fittizia: sequestrati 136mila euro per maxi frode fiscale - Indagati l’amministratore occulto di una società immobiliare e tre complici: false fatture, conti bloccati e beni di lusso nel mirino della Guardia di Finanza. Secondo nordest24.it