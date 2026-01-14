Napoli spari in piazza Carolina | fermato un altro minorenne era di ritorno da un viaggio in Spagna
Un altro minorenne è stato fermato in relazione agli spari in piazza Carolina a Napoli. La Polizia di Stato, su delega del Procuratore della Repubblica per i Minorenni, ha eseguito un provvedimento di fermo nei suoi confronti. Il giovane era rientrato da un viaggio in Spagna e ora si indaga per chiarire i dettagli dell’accaduto e le eventuali responsabilità.
Ultima svolta sul caso degli spari in piazza Carolina a Napoli. Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli per i Minorenni la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un fermo di.
