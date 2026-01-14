Napoli spari in piazza Carolina | fermato un altro minorenne era di ritorno da un viaggio in Spagna

Un altro minorenne è stato fermato in relazione agli spari in piazza Carolina a Napoli. La Polizia di Stato, su delega del Procuratore della Repubblica per i Minorenni, ha eseguito un provvedimento di fermo nei suoi confronti. Il giovane era rientrato da un viaggio in Spagna e ora si indaga per chiarire i dettagli dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

Ultima svolta sul caso degli spari in piazza Carolina a Napoli. Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli per i Minorenni la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un fermo di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, spari in piazza Carolina: fermato un altro minorenne, era di ritorno da un viaggio in Spagna Leggi anche: Spari in piazza Carolina, minorenne preso in aeroporto: tornava dalla Spagna. È l’ottavo fermo Leggi anche: Napoli, spari in piazza Carolina. Prefetto: «Intensificati i controlli» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Napoli, spari in piazza Carolina: quattro arresti della polizia, tre sono minorenni; Spari a Napoli in piazza Carolina, in manette 4 babykiller: «Sono la nuova paranza»; Spari in in pieno centro: scontro tra paranze. Fermati tre minori e un maggiorenne; Spari a Napoli, arrestati baby killer: faida in piazza Carolina. Spari in piazza Carolina, minorenne preso in aeroporto: tornava dalla Spagna. È l’ottavo fermo - La Polizia ha eseguito il fermo per l'ottavo indagato per gli spari del 12 dicembre in piazza Carolina, a Napoli; complessivamente sono stati fermati 8 ... fanpage.it

Spari a Napoli in piazza Carolina, in manette 4 babykiller: «Sono la nuova paranza» - Tutto in undici minuti: due agguati incrociati, due stese di gruppi contrapposti in uno dei posti più belli di Napoli. ilmattino.it

Spari in piazza Carolina: 4 fermati, scontri tra giovanissimi dei Quartieri e del Pallonetto - Quattro giovanissimi, tra cui 3 minorenni, sono stati fermati per gli spari di dicembre in piazza Carolina: sarebbe stato un botta e risposta tra gruppi ... fanpage.it

Napoli, spari in piazza Carolina: fermato un altro minorenne, era di ritorno da un viaggio in Spagna facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.