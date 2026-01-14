Napoli-Parma Conte cambia tutto | Lang dal 1? Neres recupera La formazione inedita
In vista della sfida contro il Parma, valida per la 16ª giornata di Serie A, il Napoli presenta alcune novità nella formazione. Lang potrebbe esordire dal primo minuto, mentre Neres si sta riprendendo dagli infortuni. Conte ha deciso di variare l’assetto, con alcune sorprese in vista del match di mercoledì 14 gennaio alle 18:30. La partita rappresenta un’occasione importante per i partenopei di confermare il proprio andamento stagionale.
CHANCE LANG, CONTE IN TRIBUNA. Nel recupero della 16ª giornata contro il Parma (mercoledì 14 gennaio, ore 18:30), il Napoli cambia pelle. Antonio Conte, squalificato per 2 turni dopo il rosso di San Siro, lancia Noa Lang titolare sulla trequarti insieme a Politano. L’olandese, al centro di voci di mercato, ha l’ultima chance per convincere. In difesa torna Di Lorenzo braccetto, mentre a destra debutta dal 1? Mazzocchi. Buona notizia dall’infermeria: David Neres è recuperato e andrà in panchina. Out per infortunio Meret, Lukaku e De Bruyne. Il calendario non concede tregua. Smaltita l’adrenalina per il 2-2 di San Siro contro l’Inter, il Napoli torna subito in campo al Maradona per il recupero della 16ª giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
