Conte non cambia fiducia a Lang-Neres | le probabili di Napoli-Qarabag

Antonio Conte non cambia. Dopo la vittoria in Serie A contro l'Atalanta (3-1), ripropone anche in Champions League lo stesso assetto e gli stessi uomini: 3421 con Lang e Neres dietro l'unica punta Hojilund. Contro il Qarabag, il Napoli non può sbagliare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Conte non cambia, fiducia a Lang-Neres: le probabili di Napoli-Qarabag

Leggi anche questi approfondimenti

Ai calciatori è piaciuta la scelta di Conte di cambiare modulo tattico. Neres e Lang hanno segnato i gol vittoria, anche Beukema è stato tra i migliori. - facebook.com Vai su Facebook

PAGELLE E TABELLINO #NapoliAtalanta 3-1: Conte cambia e vince, #Neres e #NoaLang scatenati ? @zullotwit Vai su X

Repubblica: “Napoli che vince non si cambia” - NAPOLI — «Noi abbiamo sempre avuto fiducia in Antonio Conte e lui l’ha sempre avuta in noi». Lo riporta napolipiu.com

Conte verso la conferma di Lang e Gutierrez contro il Qarabag - Voleva verificare le condizioni di Lang e Gutierrez ma visto che hanno detto che stanno bene, ... msn.com scrive

Verso l’Atalanta: Conte cambia modulo e gerarchie - Verso l’Atalanta: Conte cambia modulo e gerarchie Il Napoli arriva alla sfida con l’Atalanta con l’obbligo di voltare pagina. Secondo forzazzurri.net