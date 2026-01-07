Napoli-Verona Conte cambia tutto | trequarti inedita e la grande occasione per Noa Lang

Antonio Conte rivoluziona il Napoli in vista della prima del 2026 al Maradona, sostituendo Neres infortunato con una formazione inedita. La sfida Napoli-Verona rappresenta un’occasione importante per Noa Lang, chiamato a mettersi in mostra in un contesto di novità tattica. La partita sarà un momento di verifica per i nuovi assetti della squadra, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

LANG TITOLARE SUBITO. Antonio Conte ridisegna il Napoli per la prima del 2026 al Maradona a causa dell'infortunio alla caviglia di David Neres. Spazio dal primo minuto a Noa Lang che affiancherà Elmas a supporto dell'unica punta Rasmus Hojlund. In difesa Buongiorno è in vantaggio su Juan Jesus, mentre a sinistra Gutierrez dovrebbe far rifiatare Spinazzola. Restano indisponibili i big De Bruyne e Lukaku. Il Napoli torna ad abbracciare il pubblico del Maradona per la prima sfida casalinga del 2026, ospitando un Verona a caccia di punti salvezza. Antonio Conte deve fare i conti con un'infermeria ancora affollata e, soprattutto, con l'assenza pesante di David Neres, fermato da un trauma distorsivo alla caviglia rimediato contro la Lazio.

