Conte squalificato due giornate | multa da 15mila euro

Antonio Conte è stato squalificato per due giornate e multato di 15 mila euro a seguito dello sfogo nel finale di Inter-Napoli. La decisione è stata annunciata dalle autorità sportive, che hanno preso atto delle dichiarazioni dell’allenatore. La sanzione mira a mantenere il rispetto delle regole nel calcio e a garantire un comportamento più equilibrato nelle competizioni ufficiali.

È arrivata la decisione più attesa. Antonio Conte è stato squalificato per due giornate e multato di 15 mila euro dopo lo sfogo nel finale di Inter-Napoli. Il provvedimento è stato ufficializzato dal Giudice Sportivo al termine della 20ª giornata: il tecnico del Napoli paga le proteste reiterate nei confronti degli ufficiali di gara, culminate nell’espulsione, nel comportamento intimidatorio verso il quarto uomo e nelle frasi offensive ripetute anche nel tunnel degli spogliatoi. Conte salterà due partite, il recupero contro il Parma e la gara di campionato contro il Sassuolo. Lo stop non inciderà invece sul big match: Conte sarà regolarmente in panchina per Juventus-Napoli. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Conte squalificato due giornate: multa da 15mila euro Leggi anche: Conte squalificato due giornate: multa da 15mila euro Leggi anche: Per Conte due giornate di squalifica e multa di 15mila euro Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Squalifica Conte, stangata del giudice sportivo: 2 giornate di stop; Napoli, Antonio Conte squalificato per due turni e 15mila euro di multa: salterà Parma e Sassuolo, tornerà in panchina contro la Juventus; Conte squalificato due giornate per «le offese» al quarto uomo durante Inter Napoli. Multato di 15 mila euro; Napoli, Antonio Conte squalificato due turni dopo l'espulsione contro l'Inter: quali gare salterà. Napoli, la stangata: Conte squalificato per due giornate - Lui, stizzito e deluso, fa però finta di nulla al cospetto della squadra quando poco dopo le 15 arriva la decisione del giudice sportivo. ilmattino.it

Antonio Conte, due giornate di squalifica: "Frasi ingiuriose e..." Le motivazioni - Open Var: "Rigore di Inter-Napoli giusto e in più..." - Il tecnico salentino è stato fermato dal giudice sportivo di Serie A "per avere, al 26° del secondo tempo ... affaritaliani.it

Conte squalificato per due giornate dopo l'espulsione in Inter-Napoli: le motivazioni del Giudice Sportivo - Il tecnico azzurro ha ricevuto anche un'ammenda di 15mila euro: salterà le sfide casalinghe contro Parma e Sassuolo, tutti i dettagli ... msn.com

Novità importanti da Castel Volturno in vista della sfida di domani. Mister Conte (squalificato, ci sarà Stellini) è pronto a rimescolare le carte. Torna Buongiorno dal 1' al posto dello squalificato Juan Jesus. Turno di riposo per Spinazzola, spazio a Olivera sulla - facebook.com facebook

#Conte squalificato per la sfuriata di #InterNapoli, le motivazioni del Giudice Sportivo: cosa salta x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.