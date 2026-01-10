Napoli attaccante cercasi | torna Kubo nel mirino investimento da rimandare a giugno?

Il Napoli si prepara alla prossima finestra di mercato, valutando diverse opzioni per rinforzare l’attacco. Tra i nomi sul tavolo, torna quello di Kubo, il cui eventuale acquisto potrebbe essere rimandato a giugno. La società monitora con attenzione le possibilità di investimento, considerando le priorità per la squadra e le strategie da adottare per la prossima stagione.

Il Napoli guarda già al futuro e inizia a muovere i primi passi in vista della prossima sessione estiva di mercato. Tra i profili che stuzzicano maggiormente la dirigenza azzurra c’è quello di Takefusa Kubo, esterno offensivo della Real Sociedad e punto fermo della Nazionale giapponese. Portare Kubo in azzurro già nel mese di gennaio . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

