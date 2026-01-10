Napoli attaccante cercasi | torna Kubo nel mirino investimento da rimandare a giugno?
Il Napoli si prepara alla prossima finestra di mercato, valutando diverse opzioni per rinforzare l’attacco. Tra i nomi sul tavolo, torna quello di Kubo, il cui eventuale acquisto potrebbe essere rimandato a giugno. La società monitora con attenzione le possibilità di investimento, considerando le priorità per la squadra e le strategie da adottare per la prossima stagione.
Il Napoli guarda già al futuro e inizia a muovere i primi passi in vista della prossima sessione estiva di mercato. Tra i profili che stuzzicano maggiormente la dirigenza azzurra c’è quello di Takefusa Kubo, esterno offensivo della Real Sociedad e punto fermo della Nazionale giapponese. Portare Kubo in azzurro già nel mese di gennaio . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Allan Andrade Elias è l'ultimo nome accostato al Napoli, secondo ESPN, il Napoli avrebbe messo nel mirino Allan, attaccante del Palmeiras. I partenopei avrebbero presentato un'offerta di 30 milioni. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sot - facebook.com facebook
Rumor pre-pranzo #Napoli fiuta l'attaccante mancante nella Roma. Oltre a Ferguson, fa un pensierino anche per #Dovbyk. Fa bene #calciomercato #mercato #rumor #vocidimercato #TMmercato x.com
