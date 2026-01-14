Napoli Di Marzio | Secondo me Gomes il Napoli l’ha bloccato

Gianluca Di Marzio, noto giornalista di SKY, ha commentato il mercato del Napoli, evidenziando come la società abbia messo in stand-by la trattativa per Gomes. Secondo le sue parole, il club partenopeo ha deciso di bloccare temporaneamente l’operazione, lasciando aperta la possibilità di riprenderla in futuro. Questa scelta riflette l’approccio cauto e strategico adottato dal Napoli in questa fase di mercato.

Il giornalista di SKY, Gianluca Di Marzio, ha parlato del mercato del Napoli e del possibile primo colpo della squadra partenopea. Secondo l'esperto di mercato, infatti, il club partenopeo ha raggiunto l'accordo per il calciatore Gomes, con il club che l'avrebbe già bloccato. "Secondo me Gomes il Napoli l'ha bloccato. C'è un accordo con il

