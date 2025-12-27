Torna a giocare in casa la Guerri Napoli che affronta domani, per la tredicesima giornata del campionato di Serie A l’ Acqua San Bernardo Cantù dell’ex Erick Green. L’incontro si disputerà alle ore 18:30 all’Alcott Arena. Givova, già Sponsor Tecnico del Club, sarà Match Sponsor della gara. La Guerri Napoli -come riporta il sito ufficiale della Società – nonostante la sconfitta rimediata domenica scorsa contro la Reyer Venezia, è ancora ottava in classifica con dieci punti, ultima posizione utile per raggiungere l’obiettivo della qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. La neo promossa Acqua San Bernardo Cantù in classifica è penultima in compagnia di Reggio Emilia con 6 punti ed è reduce da cinque sconfitte consecutive. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Guerri Napoli – Acqua San Bernardo Cantù, Magro: ”Partita crocevia per sognare le Final Eight”

Leggi anche: Guerri Napoli-Vanoli Cremona, Magro: ”Vogliamo alimentare il sogno Final Eight di Coppa Italia”

Leggi anche: Splendida prestazione della Guerri Napoli che domina la Vanoli Cremona. Magro: ”Vogliamo continuare a sognare”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Guerri Napoli – Acqua San Bernardo Cantù, Magro: “Partita crocevia per le Final Eight” - Torna a giocare in casa la Guerri Napoli che affronta domani, per la tredicesima giornata del campionato di Serie A l'Acqua San Bernardo Cantù dell'ex ... basketinside.com