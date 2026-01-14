Napoli ancora bloccato | col Parma finisce 0-0 terzo pareggio consecutivo

Nel recupero della 16ª giornata di Serie A, Napoli e Parma si sono divisi la posta in palio con uno 0-0 che rappresenta il terzo risultato utile consecutivo per i partenopei. La partita, giocata in casa, ha mostrato un equilibrio tra le due squadre senza modificare la classifica. Un risultato che conferma la fase di stallo del Napoli, ancora in attesa di una vittoria che possa rilanciarlo in campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuovo stop per il Napoli che, nel recupero della 16ª giornata di Serie A, non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Parma. Senza Antonio Conte in panchina, fermato dalla squalifica rimediata a San Siro, gli azzurri sbattono contro l’organizzazione difensiva degli emiliani e collezionano il terzo pareggio di fila dopo quelli contro Verona e Inter. Un risultato che rischia di pesare nella corsa al vertice, con la vetta che potrebbe ulteriormente allontanarsi in attesa dei recuperi delle dirette concorrenti. La prestazione del Napoli conferma un andamento altalenante che sta caratterizzando la stagione: buone intenzioni, possesso palla prolungato, ma poca incisività negli ultimi metri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

