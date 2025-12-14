Verona Juve Primavera 1-1 | Akale risponde a Biggi terzo pareggio consecutivo in campionato per i bianconeri di Padoin

Nel match della 15ª giornata di Primavera 2025/26, Verona e Juventus si sono affrontate in un pareggio 1-1. Akale ha risposto al gol di Biggi, proseguendo la serie di risultati equamente divisi per i bianconeri di Padoin. La sfida ha mantenuto in equilibrio le rispettive posizioni di classifica, offrendo un incontro combattuto e ricco di emozioni.

Verona Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta il Verona in trasferta nella 15ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono dare continuità agli ultimi risultati positivi per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff. Verona Juve Primavera 1-1: sintesi e moviola. TRIPLICE FISCHIO – TERMINA QUI LA SFIDA 90? Recupero – Concessi altri cinque minuti 84? Lopez pericolosissimo – Castagnini si oppone al tentativo dell’attaccante bianconero, sarà calcio d’angolo 78? Doppio cambio Juve – Padoin si gioca le carte Finocchiaro e Repciuc 73? Chance per il Verona – Szimionas non trova per poco lo specchio di porta, palla alta 65? Primo cambio per Padoin – Entra in campo Lopez al posto dell’autore del gol Biggi 59? Tiro Merola – Gran conclusione del bianconero, si oppone Castagnini 54? Occasione Bamballi – Impreciso il difensore, grande occasione sottoporta sprecata 46? Secondo tempo – Via alla seconda frazione FINE PRIMO TEMPO – Squadre a riposo dopo la prima frazione 45? Recupero – È stato concesso un minuto di recupero 41? Occasione Verona – Martini per poco non trova lo specchio della porta con il colpo di testa, ancora pericolosi i padroni di casa 34? Pareggio Verona – Akale batte Huli con una giocata incredibile e pareggia i conti. Juventusnews24.com

Verona-Juve Primavera: orario, diretta e dove vederla in tv e streaming in tempo reale - La sfida tra Verona e Juventus Primavera, in programma domenica 14 dicembre a partire dalle ore 10:45, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma ... tuttosport.com