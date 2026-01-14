Il Napoli si ferma anche col Parma terzo pari consecutivo | l'Inter ora può andare a +6 sugli azzurri

Il Napoli conclude la partita contro il Parma con un pareggio a reti inviolate, confermando il suo terzo risultato positivo consecutivo. La squadra di Conte non riesce a trovare la rete e mantiene invariato il punteggio al Maradona. Con questo risultato, l’Inter si avvicina a sei punti di distanza in classifica, rafforzando la sua posizione nella corsa al titolo.

Il Napoli si ferma ancora. Contro il Parma finisce 0-0 al Maradona: è il terzo pareggio consecutivo per la squadra di Conte. L'Inter ora può scappare a +6 se vince col Lecce. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

