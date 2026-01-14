Il Napoli si ferma anche col Parma terzo pari consecutivo | l'Inter ora può andare a +6 sugli azzurri

Il Napoli conclude la partita contro il Parma con un pareggio a reti inviolate, confermando il suo terzo risultato positivo consecutivo. La squadra di Conte non riesce a trovare la rete e mantiene invariato il punteggio al Maradona. Con questo risultato, l’Inter si avvicina a sei punti di distanza in classifica, rafforzando la sua posizione nella corsa al titolo.

Il Napoli si ferma ancora. Contro il Parma finisce 0-0 al Maradona: è il terzo pareggio consecutivo per la squadra di Conte. L'Inter ora può scappare a +6 se vince col Lecce.

Napoli-Parma 0-0, il Var ferma gli azzurri: ora l'Inter può scappare - Il Napoli pareggia contro l'Inter a San Siro domenica grazie a un McTominay in forma smagliante, permettendo agli azzurri di rimanere in piena lotta scudetto. ilmattino.it

Il Parma si chiude a riccio e ferma il Napoli sullo 0-0. Esordio per il portiere Rinaldi - 0 fra Napoli e Parma con l'Inter ha la chance di andare a più sei sul Napoli Sono sempre le piccole a dargli più fastidio, il Napoli perde quattro punti fra Verona e parma, entrambe al Marad ... corriere.it

