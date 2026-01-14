Morto con ferita al torace a Magenta colpito dal proprietario di casa durante furto in villa

A Magenta, nel Varesotto, si è concluso un caso di cronaca che ha coinvolto un tentativo di furto in una villa di Lonate Pozzolo. Un uomo, ferito al torace e abbandonato in fin di vita fuori dall’ospedale di Magenta, è deceduto poco dopo. La dinamica indica che il proprietario di casa, intervenuto durante il furto, ha ferito l’aggressore, risolvendo così il mistero legato all’episodio.

(Adnkronos) – Giallo risolto a Magenta nel Varesotto. L'uomo lasciato in fin di vita fuori dall'ospedale di Magenta e morto poco dopo aveva tentato poco prima di rubare in una villa di Lonate Pozzolo. A colpirlo era stato il proprietario di casa, che verso le 11 ha sentito un rumore sospetto, è andato a controllare .

Varese, colpito da padrone di casa durante rapina: 37enne morto con ferita al torace - Leggi su Sky TG24 l'articolo Varese, colpito da padrone di casa durante rapina: 37enne morto con ferita al torace ... tg24.sky.it

Morto con una ferita al torace, colpito dal padrone di casa durante una rapina - Secondo le prima ricostruzioni, l'uomo, un 37enne di famiglia nomade, si sarebbe introdotto con un complice per rubare in un appartamento di Lonate Pozzolo (Varese) e sarebbe stato colpito dal padrone ... ansa.it

Uomo di 68 anni trovato morto in casa a Strigno con una profonda ferita alla nuca: il collegamento in diretta nell'edizione delle 14 del nostro tg con Lucio Fava del Piano e le immagini di Giovanni Motter Qui gli aggiornamenti https://tinyurl.com/3ecxrkf3 facebook

Trentino, uomo 68enne trovato morto in casa con una ferita alla nuca: scientifica sul posto, non si esclude l'omicidio x.com

