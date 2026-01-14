Morte Valeria Fedeli quando l' ex ministra cantò durante l' esibizione di Patti Pravo

Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione, è scomparsa martedì all’età di 76 anni. Durante il suo mandato, si distinse per diversi momenti pubblici, tra cui un’episodio noto avvenuto il 5 maggio 2018 al Museo di Roma in Trastevere, quando cantò durante l’esibizione di Patty Pravo in occasione della mostra “Dreamers 1968”.

L’ex ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, morta martedì a 76 anni, quando era alla guida del dicastero si entusiasmo durante l’esibizione di Patty Pravo all’inaugurazione della mostra “ Dreamers 1968 ” al Museo di Roma in Trastevere il 5 maggio 2018. Abbandonando l’aplomb istituzionale la ministra si lasciò andare, intonando la canzone dell’artista veronese ‘.E dimmi che non vuoi morire’. Sarà possibile visitare la mostra sui sogni della generazione che 50 anni fa era pronta a cambiare tutto fino al 2 settembre.“La notizia della morte di Valeria Fedeli colpisce e addolora, scrive sui social la premier, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

