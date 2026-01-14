È morta Valeria Fedeli sindacalista ed ex ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni

È scomparsa questa mattina Valeria Fedeli, figura di rilievo nel panorama politico e sindacale italiano. Ex ministra dell’Istruzione nel governo Gentiloni e vicepresidente del Senato, Fedeli ha dedicato gran parte della sua carriera alla promozione dei diritti sociali e dell’istruzione. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sul suo impegno e contributo alla vita pubblica del paese.

È morta questa mattina Valeria Fedeli, politica, sindacalista, vicepresidente del Senato ed ex ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni. Originaria di Treviglio, la storica dirigente politica aveva 76 anni. Non si conoscono le cause del decesso. Il deputato Pd e collega Piero Fassino ha parlato di "un male inesorabile e feroce".

