Morta Valeria Fedeli L' ex ministro dell' Istruzione aveva 76 anni

È venuta a mancare Valeria Fedeli, ex ministro dell’Istruzione nel governo Gentiloni, all’età di 76 anni. Figura di spicco nel sindacato e nella politica italiana, la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel panorama nazionale. La sua esperienza e il suo impegno resteranno un riferimento importante nel settore pubblico e nel dibattito politico.
Lutto nel mondo della politica. Valeria Fedeli, ex ministro dell’Istruzione nel governo Gentiloni e figura di rilievo nel sindacato e nella politica italiana, è scomparsa questa mattina all’età di 76 anni. A comunicarlo sono stati i familiari. Nata a Treviglio nel 1949, Fedeli ha sviluppato gran parte della sua carriera nel mondo sindacale, ricoprendo incarichi di primo piano all’interno della Cgil. Dopo aver fatto parte della direzione nazionale, ha guidato la Filtea-Cgil, la federazione che rappresenta i lavoratori del settore tessile, abbigliamento, cuoio e calzature. Nel 2012 ha assunto la vicepresidenza di Federconsumatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
