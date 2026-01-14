Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione nel governo Gentiloni, è deceduta all’età di 76 anni. Figura di rilievo nel panorama politico e sindacale italiano, la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa. La notizia è in aggiornamento.

Notizia in aggiornamento Lutto nel mondo della politica. Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione nel governo Gentiloni e figura di rilievo nel sindacato e nella politica italiana, è scomparsa questa mattina all’età di 76 anni. A comunicarlo sono stati i familiari. Nata a Treviglio nel 1949, Fedeli ha sviluppato gran parte della sua carriera nel mondo sindacale, ricoprendo incarichi di primo piano all’interno della Cgil. Dopo aver fatto parte della direzione nazionale, ha guidato la Filtea-Cgil, la federazione che rappresenta i lavoratori del settore tessile, abbigliamento, cuoio e calzature. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morta Valeria Fedeli. L'ex ministra dell'Istruzione aveva 76 anni

Leggi anche: Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione e sindacalista aveva 76 anni

Leggi anche: Valeria Fedeli è morta, addio all'ex ministra dell'Istruzione: aveva 76 anni. Fu tra le fondatrici del movimento ?Se non ora, quando??

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

È morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione; È morta Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni; È morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione; Morta Valeria Fedeli. L'ex ministra dell'Istruzione aveva 76 anni.

Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'istruzione e sindacalista - Senatrice del Partito Democratico, dal 21 marzo 2013 al 12 dicembre 2016 ha rivestito la carica di vicepresidente del Senato con funzioni vicarie per poi essere nominata ministra dell'istruzione, dell ... rainews.it