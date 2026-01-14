Morta Valeria Fedeli ex ministra dell' Istruzione e sindacalista aveva 76 anni

È deceduta all'età di 76 anni Valeria Fedeli, ex sindacalista, senatrice del Partito Democratico e ministra dell'Istruzione nel governo Gentiloni. La sua figura ha avuto un ruolo significativo nel panorama politico e sindacale italiano. La notizia della sua scomparsa è stata confermata nelle ultime ore.

Roma, 14 gen (Adnkronos) - È morta a 76 anni Valeria Fedeli, ex sindacalista, poi senatrice del Pd e ministra dell'Istruzione con il governo Gentiloni. Fedeli era nata a Treviglio nel 1949 e aveva iniziato nella Cgil, diventando poi dirigente sindacale. In politica approda nel 2013, al Senato con il Pd, e viene anche nominata vicepresidente a palazzo Madama. Al governo la chiama il premier Paolo Gentiloni affidandole il ministero dell'Istruzione nel 2016. Poi ancora in Senato nel 2018, sempre con il Pd. Sempre in prima fila nelle battaglie femministe, era stata tra le fondatrici del movimento 'Se non ora, quando?'.

È morta Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni - È morta questa mattina Valeria Fedeli, politica, sindacalista, vicepresidente del Senato ed ex ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni ... fanpage.it

È morta Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione - È morta oggi all'età di 76 anni, Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni. huffingtonpost.it

