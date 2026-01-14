Morta Lina Bernardi noto volto di CentoVetrine

È scomparsa a 87 anni Lina Bernardi, attrice eclettica conosciuta per il ruolo di Sophie Rousseau nella soap opera CentoVetrine. La sua carriera ha spaziato dal teatro al cinema, distinguendosi per versatilità e professionalità. La sua figura rimarrà impressa nel ricordo del pubblico e del mondo dello spettacolo, testimonianza di un percorso artistico ricco e significativo.

È morta a 87 anni Lina Bernardi, attrice poliedrica che ha saputo attraversare ogni palcoscenico, da quello teatrale a quello del cinema, passando poi per la tv che, grazie al personaggio di Sophie Rousseau nella soap opera CentroVetrine le ha dato una popolarità che l'ha resa immortale nel cuore del pubblico. A dare notizia della scomparsa di Lina Bernardi, avvenuta la scorsa notte a Cisterna di Latina, sono stati i familiari, che hanno sottolineando come questa dolorosa perdita sia avvenuta alla fine di una lunga battaglia che la Bernardi stava affrontando contro una brutta malattia. Classe 1938 e originaria di Latina, Lina Bernardi ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e della recitazione nel mondo teatrale.

