È morta Lina Bernardi l’attrice di Vivere e Centovetrine aveva 88 anni

È scomparsa a 88 anni Lina Bernardi, attrice italiana nota per le sue interpretazioni nelle soap opera Vivere e Centovetrine. Originaria di Latina, la sua carriera ha attraversato diversi decenni, lasciando un ricordo nel panorama televisivo italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo dello spettacolo e per i fan delle sue produzioni.

È morta Lina Bernardi, l’attrice di Vivere e Centovetrine aveva 88 anni - È morta a 88 anni Lina Bernardi, attrice originaria di Latina diventata nota al grande pubblico anche grazie alla partecipazione alle soap opera Vivere ... fanpage.it

E' morta Lina Bernardi, Latina perde la "sua" attrice - Un carattere forte e indipendente come possente era la sua personalità scenica, un'artista appassionata e versatile, icona di donna indipendente, l'artista indomabile che 'sfidò' anche Luca Barbaresch ... latinaoggi.eu

