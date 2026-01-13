Lina Bernardi è morta addio al celebre volto di Vivere e Centovetrine

Lina Bernardi, nota attrice italiana, è venuta a mancare all’età di 88 anni. Celebre per il suo ruolo in soap come Vivere e Centovetrine, ha arricchito il panorama dello spettacolo con la sua lunga carriera teatrale, cinematografica e televisiva. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante nel mondo dello spettacolo italiano.

È morta Lina Bernardi, celebre attrice di teatro, cinema e televisione. Il volto amatissimo delle soap Vivere e Centovetrine aveva 88 anni. Ha convissuto a lungo con una malattia, che ha raggiunto infine la fase terminale. Originaria di Latina, si è spenta nella notte in casa sua, circondata dall’affetto dei suoi cari, in primis i figli Eleonora e Manuel. Addio a Lina Bernardi. Una figura ben nota nella propria città, alla quale è rimasta legata per tutta la vita. Un caposaldo della comunità, che ora si stringe intorno alla sua famiglia. A dimostrazione di ciò, l’annuncio pubblico della scomparsa dell’attrice è giunto anche dalla sindaca di Latina, Matilde Celentano. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Lina Bernardi è morta, addio al celebre volto di Vivere e Centovetrine Leggi anche: Addio a Lina Bernardi, attrice di Vivere e Centovetrine: morta a 78 anni l’anima del teatro di Latina Leggi anche: È morta Lina Bernardi, l’attrice di Vivere e Centovetrine aveva 88 anni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. È morta Lina Bernardi, volto di 'Vivere' e 'Centovetrine': aveva 87 anni - Lina Bernardi morta a 87 anni: Latina e il mondo dello spettacolo salutano un’attrice simbolo del teatro e della televisione italiana. notizie.it

È morta Lina Bernardi, la nonna di Centovetrine e signora del teatro di Latina: età, biografia, marito, figli - La notizia è rimbalzata presto tra giornali locali, social e ambienti teatrali: è morta Lina Bernardi, attrice di teatro, cinema e televisione, volto amatissimo delle soap Vivere e Centovetrine. alphabetcity.it

Addio a Lina Bernardi, dai palcoscenici di Latina fino ai grandi teatri e alla fiction "Centovetrine" - Lina Bernardi, attrice e guida artistica per generazioni di interpreti, è morta nella notte tra il 12 e il 13 gennaio a 87 anni dopo una lunga malattia. msn.com

È morta Lina Bernardi, l'attrice di Vivere e Centovetrine - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.