Monteforte Irpino grande adesione alla prima tappa 2026 di Amos Partenio

Monteforte Irpino ha registrato una significativa partecipazione alla prima tappa del progetto 2026 di Amos Partenio. Durante l'evento, il dottor Carlo Iannace ha effettuato visite senologiche gratuite, assistito dalle volontarie presso il centro sociale Fenestrelle. Un’iniziativa volta a promuovere la prevenzione e la sensibilizzazione sulla salute femminile, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità in attività di sensibilizzazione e cura.

Tempo di lettura: 2 minuti Ieri le visite senologiche gratuite effettuate dal dottor Carlo Iannace, con il supporto delle volontarie, presso il centro sociale Fenestrelle. Prima giornata del 2026 dedicata alla prevenzione in rosa per l’associazione Amos Partenio che ieri, martedì 13 gennaio, ha allestito gli ambulatori delle visite gratuite presso i locali del centro sociale Fenestrelle a Monteforte Irpino. Un pomeriggio dedicato alla prevenzione del tumore al seno, grazie alle visite gratuite effettuate dal senologo dottor Carlo Iannace che, anno dopo anno, porta avanti la missione principale: avvicinare sempre più persone alla prevenzione oncologica e sensibilizzare all’importanza della diagnosi precoce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Monteforte Irpino, grande adesione alla prima tappa 2026 di Amos Partenio Leggi anche: Amos Partenio, torna la prevenzione in rosa a Monteforte Irpino Leggi anche: Prevenzione in rosa a Sperone: grande partecipazione all'iniziativa Amos Partenio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Monteforte in festa, tra magia e integrazione - Il sipario sugli eventi natalizi organizzati dall’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Siricio, con la giunta che ha p ... irpinianews.it

Parrocchia Monteforte Irpino facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.