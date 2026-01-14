Amos Partenio torna la prevenzione in rosa a Monteforte Irpino

Il 13 gennaio, Amos Partenio ha organizzato a Monteforte Irpino la prima giornata del 2026 dedicata alla prevenzione in rosa, offrendo visite gratuite presso il centro sociale Fenestrelle. L’iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione nelle donne, attraverso controlli gratuiti e incontri informativi, promuovendo uno stile di vita più consapevole e attento alla salute femminile.

Prima giornata del 2026 dedicata alla prevenzione in rosa per l'associazione Amos Partenio che ieri, martedì 13 gennaio, ha allestito gli ambulatori delle visite gratuite presso i locali del centro sociale Fenestrelle a Monteforte Irpino. Un pomeriggio dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

