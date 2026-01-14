Amos Partenio torna la prevenzione in rosa a Monteforte Irpino

Il 13 gennaio, Amos Partenio ha organizzato a Monteforte Irpino la prima giornata del 2026 dedicata alla prevenzione in rosa, offrendo visite gratuite presso il centro sociale Fenestrelle. L’iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione nelle donne, attraverso controlli gratuiti e incontri informativi, promuovendo uno stile di vita più consapevole e attento alla salute femminile.

Prima giornata del 2026 dedicata alla prevenzione in rosa per l'associazione Amos Partenio che ieri, martedì 13 gennaio, ha allestito gli ambulatori delle visite gratuite presso i locali del centro sociale Fenestrelle a Monteforte Irpino. Un pomeriggio dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

Siamo tutti pronti per la Prevenzione Senologica... Prossima tappa MONTEFORTE IRPINO (AV) 13 GENNAIO 2026 Prenotati, non aspettare... Via whatsapp al numero 371 4857752 Amos Partenio Carlo Iannace @Misericordia Monteforte Irpino @A facebook

