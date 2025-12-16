Prevenzione in rosa a Sperone | grande partecipazione all' iniziativa Amos Partenio

A Sperone si è svolta con successo l'iniziativa di prevenzione in rosa organizzata da Amos Partenio. Domenica 14 dicembre, presso l’istituto della scuola primaria in via Sant’Elia, sono stati allestiti ambulatori per visite gratuite, coinvolgendo numerosi cittadini nella sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie femminili.

