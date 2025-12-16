Prevenzione in rosa a Sperone | grande partecipazione all' iniziativa Amos Partenio
A Sperone si è svolta con successo l'iniziativa di prevenzione in rosa organizzata da Amos Partenio. Domenica 14 dicembre, presso l’istituto della scuola primaria in via Sant’Elia, sono stati allestiti ambulatori per visite gratuite, coinvolgendo numerosi cittadini nella sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie femminili.
Tappa a Sperone per la prevenzione in rosa targata Amos Partenio. Domenica 14 dicembre, gli ambulatori delle visite gratuite sono stati allestiti presso l’istituto della scuola primaria in via Sant’Elia.Tantissime, come sempre, le persone che hanno partecipato all’iniziativa che coinvolge donne e. Avellinotoday.it
La fine ??
Prevenzione in rosa a Sperone con Amos Partenio: ancora successo per le visite gratuite - Domenica 14 dicembre, gli ambulatori delle visite gratuite sono stati allestiti presso l’istituto della scuola primaria in via Sant’El ... irpinianews.it
La prevenzione del tumore al seno, dopo il vaporetto rosa arriva il bus rosa - La mozione 'bipartisan' per l'estensione e l'implementazione delle misure di prevenzione contro il tumore al seno, presentata a Palazzo Madama su iniziativa delle senatrici di IV Raffaella Paita e ... ansa.it
A Banzano di Montoro si è acceso l’albero della prevenzione: rosa e blu per ricordare che la cura e la sensibilizzazione camminano insieme, tra prevenzione e sostegno all’autismo. Un segno di comunità, un messaggio di speranza. #Montoro #Prevenzi - facebook.com facebook