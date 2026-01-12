Juventus Next Gen Ascoli i tifosi ospiti disertano la trasferta Che cosa sta succedendo in queste ore

Nelle ultime ore si registra una scarsa presenza di tifosi ospiti alla partita tra Juventus Next Gen e Ascoli ad Alessandria. La trasferta appare poco frequentata, suscitando attenzione sulle ragioni di questa assenza. Analizziamo le possibili cause e il contesto di questa scelta, per comprendere meglio le dinamiche che stanno coinvolgendo i supporter in questa occasione.

Juventus Next Gen Ascoli, i tifosi ospiti disertano la trasferta ad Alessandria. Ecco che cosa sta succedendo in queste ultime ore. La Juventus Next Gen si prepara ad affrontare il prossimo impegno casalingo in un'atmosfera decisamente particolare, segnata dall'assenza della tifoseria ospite per motivi di protesta ideologica. In vista del match contro l' Ascoli, previsto per sabato 17 gennaio alle ore 14:30 allo stadio "Moccagatta" di Alessandria e valido per la ventiduesima giornata del girone B di Serie C, il gruppo organizzato Ultras 1898 ha comunicato ufficialmente la decisione di disertare la trasferta.

Occhio a David Puczka, esterno sinistro classe 2005 della Juventus Next Gen. Il laterale, che nasce terzino, è il capocannoniere dell'Under 23! Con il gol segnato al Livorno sono 3 nelle ultime 3 partite (5 totali in Serie C con anche 2 assist). A breve potrebb - facebook.com facebook

FT Livorno 1915 1-2 Juventus Next Gen La squadra è salita all'ottavo posto, a pari punti con la quinta classificata. x.com

