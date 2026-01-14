Mingueza Juve | Ottolini convinto Celta Vigo meno Ecco perché si valuta anche un altro nome per la fascia

La Juventus continua a valutare diverse opzioni per rinforzare la fascia difensiva, con Mingueza tra i nomi più considerati. Ottolini è favorevole a questa scelta, mentre il Celta Vigo mostra meno entusiasmo. La società analizza anche altri profili per garantire un’alternativa valida a Kalulu, mantenendo alta l’attenzione sulle possibilità di rafforzamento della rosa.

