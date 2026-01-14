Mingueza Juve | Ottolini convinto Celta Vigo meno Ecco perché si valuta anche un altro nome per la fascia
La Juventus continua a valutare diverse opzioni per rinforzare la fascia difensiva, con Mingueza tra i nomi più considerati. Ottolini è favorevole a questa scelta, mentre il Celta Vigo mostra meno entusiasmo. La società analizza anche altri profili per garantire un’alternativa valida a Kalulu, mantenendo alta l’attenzione sulle possibilità di rafforzamento della rosa.
per offrire un back-up a Kalulu. La Juventus prosegue la sua ricerca per rinforzare le corsie esterne, con un obiettivo chiaro fissato da Luciano Spalletti: trovare un terzino destro affidabile che possa alternarsi a Pierre Kalulu. Quest’ultimo, infatti, è stato finora l’unico stakanovista del reparto difensivo, sempre presente tra campionato, Champions League e Coppa Italia, e necessita di una rotazione per mantenere alta l’intensità della squadra. Il blitz spagnolo: l’idea Mingueza. Il direttore sportivo Marco Ottolini è recentemente rientrato da un viaggio di mercato in Spagna, portando con sé relazioni estremamente positive su Oscar Mingueza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
